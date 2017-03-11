Посол ЕС назвал сроки введения безвизового режима для украинцев

Между ЕС и Украиной до конца июня будет установлен безвизовый режим. Об этом заявил глава представительства Евросоюза на Украине Хюг Мингарелли.

В интервью УНИАН он заявил: «В принципе, решение было принято в Брюсселе и сейчас все выполняется в соответствии с планом. Безвизовый режим должен вступить в силу до конца июня».

Мингарелли подчеркнул, что после принятия данного решения к украинцам будут относиться «как к любым гражданам третьих стран, не входящих в ЕС».

В начале марта комитет Европарламента одобрил введение безвизового режима с Украиной, отмечает «Газета.ru».