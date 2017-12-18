Посол Молдовы в РФ отозван на неопределенный срок
Кишинев отозвал посла Молдовы в России Андрея Негуцу на неопределенный срок для консультаций.
В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы пояснили, что данное решение принято в связи с преследованиями и запугиванием российскими властями официальных физических лиц и политических деятелей страны.
В Кишиневе добавил, что в последнее время подобные случаи участились, а Москва не реагирует на официальные запросы по ним. В МИД Молдовы считают, что данная ситуация может привести к ухудшению отношений между двумя странами, передает «Интерфакс».
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