Посол Молдовы в РФ отозван на неопределенный срок

Кишинев отозвал посла Молдовы в России Андрея Негуцу на неопределенный срок для консультаций.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы пояснили, что данное решение принято в связи с преследованиями и запугиванием российскими властями официальных физических лиц и политических деятелей страны.

В Кишиневе добавил, что в последнее время подобные случаи участились, а Москва не реагирует на официальные запросы по ним. В МИД Молдовы считают, что данная ситуация может привести к ухудшению отношений между двумя странами, передает «Интерфакс».