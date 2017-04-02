Посол РФ в Минске рассказал об «антироссийских» действиях Запада

Посол России в Минске Александр Суриков назвал «антироссийскими» действия Запада на Украине и в Белоруссии, комментируя активизацию отношений республики с Евросоюзом.

Об этом Суриков заявил в интервью Sputnik Беларусь: «Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Белоруссию от России». Посол России уверен, что Белоруссия не разорвет экономические связи с Россией и «не готова броситься в объятия Запада».

Говоря о нефтегазовом споре между двумя государствами, Суриков подчеркнул, что стороны достигнут компромисса. Это, по его мнению, произойдет на встрече лидеров двух стран, которая запланирована на 3 апреля в Санкт-Петербурге.