Посол РФ в Минске рассказал об «антироссийских» действиях Запада
Посол России в Минске Александр Суриков назвал «антироссийскими» действия Запада на Украине и в Белоруссии, комментируя активизацию отношений республики с Евросоюзом.
Об этом Суриков заявил в интервью Sputnik Беларусь: «Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Белоруссию от России». Посол России уверен, что Белоруссия не разорвет экономические связи с Россией и «не готова броситься в объятия Запада».
Говоря о нефтегазовом споре между двумя государствами, Суриков подчеркнул, что стороны достигнут компромисса. Это, по его мнению, произойдет на встрече лидеров двух стран, которая запланирована на 3 апреля в Санкт-Петербурге.
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