Посол Ирана признал влияние Путина на достижение договоренности по нефти

Решение стран ОПЕК ввести ограничение на объемы добычи нефти с 1 января 2017 года было отчасти достигнуто благодаря телефонным переговорам президентов России и Ирана. Такое заявление сделал посол ИРИ в Москве Мехди Санаи.

- То, что произошло в ОПЕК, это частично результат ирано-российского сотрудничества. Вы знаете, что накануне заседания ОПЕК состоялся телефонный разговор наших президентов. Это тоже частично повлияло на получение результата и то, что ОПЕК пришел к договоренности, — цитирует Санаи РИА «Новости».

По словам дипломата, ОПЕК доказал свою эффективность и способность влиять на нефтяной рынок.

Ранее сообщалось, что представители картеля согласовали сокращение объемов добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день, 10 декабря в Вене эту инициативу поддержали еще 11 стран-экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК.