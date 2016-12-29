Посол Греции без вести пропал в Рио-де-Жанейро

В Рио-де-Жанейро без вести пропал чрезвычайный и полномочный посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис.

Дипломата последний раз видели вечером 26 декабря, после этого он на связь не выходил, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

Полиция Рио-де-Жанейро обратилась ко всем, кто располагает информацией о местонахождении посла, обратиться в правоохранительные органы.

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