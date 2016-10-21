Посол Бельгии в Москве вызван в МИД РФ
Министерство иностранных дел России вызвало к себе посла Бельгии в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в посольстве.
Это связано с ситуацией о причастности бельгийской военной авиации к бомбардировкам мирного населения САР.
По данным источника, он не знает, о чем именно будет идти речь на встрече.
Ранее Минобороны РФ вызвало атташе по обороне посольства Бельгии в Москве и передало доказательство того, что самолеты F-16 бельгийских ВВС ответственны за воздушную атаку в районе Алеппо в первые часы суток 18 октября Атака привела к жертвам среди мирного населения.
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