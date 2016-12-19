Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов скончался от полученного ранения
Российский посол в Турции Андрей Карлов скончался от полученного при нападении огнестрельного ранения.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам очевидцев, посол РФ в Турции зачитывал речь на открытии фотовыставки в Анкаре, когда в помещении началась стрельба.
Нападавший ранил еще трех человек и был убит в перестрелке с правоохранительными органами.
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