Пособия для сельских пенсионеров решено заморозить до 2020 года

Минтруд России предлагает заморозить до 1 января 2020 года Закон о ежегодном увеличении пособий для сельских пенсионеров и инвалидов. Документ предполагает ежегодный рост фиксированной части выплат на 25 процентов.

Как сообщает РБК, 10 октября состоялось заседание комиссии, на котором было принято решение отложить принятие нормы закона о страховых пенсиях. Эта норма предусматривает опережающее повышение пенсионных выплат для сельских пенсионеров со стажем работы в данной отрасли более 30 лет.

В начале января этого года уже вносилась инициатива временно не вводить соответствующие поправки в законодательство в связи со сложной экономической ситуацией. Предложение ведомства будет вынесено на рассмотрение Правительства.