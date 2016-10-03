Послу Голландии указали в российском МИДе на роль Украины в катастрофе MH17

Посла Нидерландов Рене Джонс-Бос вызвали сегодня на Смоленскую площадь. Дипломату разъяснили, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов совместной следственной группы по катастрофе малайзийского Boeinga, сбитого в 2014 году над Украиной.

В российском МИДе подчеркивают, что Москва по-прежнему считает методы работы голландских следователей непрозрачными и предвзятыми. В МИД, в частности, указали на неприемлемость игнорирования важной объективной информацию, которую предоставляет Россия.

В министерстве также особо отметили пагубность давления на Россию и на мировое сообщество в целом с целью заставить закрыть глаза на все многочисленные дефекты в работе следственной группы и признать делаемые ею выводы единственно правильными и неоспоримыми, сообщает РИА Новости.