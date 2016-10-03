Послу Голландии указали в российском МИДе на роль Украины в катастрофе MH17

Посла Нидерландов Рене Джонс-Бос вызвали сегодня на Смоленскую площадь. Дипломату разъяснили, что у Москвы есть основания сомневаться в объективности выводов совместной следственной группы по катастрофе малайзийского Boeinga, сбитого в 2014 году над Украиной.

В российском МИДе подчеркивают, что Москва по-прежнему считает методы работы голландских следователей непрозрачными и предвзятыми. В МИД, в частности, указали на неприемлемость игнорирования важной объективной информацию, которую предоставляет Россия.

В министерстве также особо отметили пагубность давления на Россию и на мировое сообщество в целом с целью заставить закрыть глаза на все многочисленные дефекты в работе следственной группы и признать делаемые ею выводы единственно правильными и неоспоримыми, сообщает РИА Новости.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: МИД
Следующая новость Греф предрек конец сырьевой экономики к 2030 году

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО