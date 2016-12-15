Послов России и Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за ситуации в Алеппо
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон вызвал послов России и Ирана в связи с критической ситуацией в сирийском Алеппо.
«Я только что вызвал послов России и Ирана для того, чтобы выразить глубокое беспокойство по поводу Алеппо. Критически важно защищать мирных граждан и доставлять помощь», - цитирует ТАСС запись, сделанную Джонсоном на странице в социальной сети Twitter.
Ранее сообщалось, что Франция инициировала очередное экстренное совещание Совета Безопасности ООН для выработки шагов по оказанию гуманитарной помощи жителям Алеппо.
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