За последнюю неделю в ДНР погибли шесть человек и еще четверо получили ранения

В пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР сообщили, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины за последнюю неделю в ДНР погибли шесть человек и еще четверо получили ранения.

«С 14 по 19 января 2017 года на территории Донецкой народной республики погибли шесть человек, все они военнослужащие республики. С 13 по 19 января 2017 ранения различной степени тяжести в результате непрекращающихся артобстрелов со стороны Украины получили четыре человека, среди которых два военнослужащих республики и два мирных жителя, в том числе ребенок», - цитирует текст сообщения Донецкое агентство новостей.

По данным командования ДНР, с начала года в республике погибло 12 человек, все они военнослужащие. Ранения за это время получили 17 человек, среди которых 13 военнослужащих и четыре мирных жителя, в том числе два ребенка.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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