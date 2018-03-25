В последнюю неделю марта морозы ненадолго уступят место теплу

Синоптики рассказали, что на предстоящей неделе циклон уступит место антициклону в Москве, но только на один день.

В понедельник, 26 марта, погода будет теплой, а затем в Московский регион вновь придут морозы, сообщил телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В начале недели воздух днем прогреется до 4 градусов тепла, будет облачно, возможны небольшие осадки, уточнил он.

«Во вторник по территории Московии пройдет холодный фронт. Погода будет облачная, днем с прояснениями, пройдет небольшой снег», - сказал ведущий специалист центра «Фобос».

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. По прогнозам синоптиков, порывы достигнут 15 метров в секунду.