В последнюю неделю марта морозы ненадолго уступят место теплу
Синоптики рассказали, что на предстоящей неделе циклон уступит место антициклону в Москве, но только на один день.
В понедельник, 26 марта, погода будет теплой, а затем в Московский регион вновь придут морозы, сообщил телеканалу «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В начале недели воздух днем прогреется до 4 градусов тепла, будет облачно, возможны небольшие осадки, уточнил он.
«Во вторник по территории Московии пройдет холодный фронт. Погода будет облачная, днем с прояснениями, пройдет небольшой снег», - сказал ведущий специалист центра «Фобос».
Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. По прогнозам синоптиков, порывы достигнут 15 метров в секунду.
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