Последняя спутница Бориса Немцова оказалась владелицей четырех квартир

Украинская модель Анна Дурицкая, которая сопровождала политика Бориса Немцова в ночь его убийства и является главным свидетелем по делу, за последние годы купила четыре квартиры в Киеве.

Все четыре квартиры находятся на проспекте Науки, где в том числе расположена одна из фабрик всем известного кондитерского концерна «Рошен». Две квартиры были куплены в конце 2015 года, еще две — в конце 2016-го. Все квартиры Дурицкая сдает, сообщает сайт «Вести.Ru» со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

В свою очередь, этот телеканал ссылается на данные Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество. При этом журналистам не удалось выяснить, откуда у Дурицкой взялись средства на покупку жилья. Сама она общения с прессой избегает.

Украинская модель Анна Дурицкая была вместе с Борисом Немцовым на Большом Москворецком мосту в тот момент, когда киллеры открыли огонь. Следователям она заявила, что преступников не видела.