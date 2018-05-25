Последний звонок прозвенит для российских выпускников
Последний звонок прозвенит 25 мая для выпускников российских школ.
В 2018 году после торжественных линеек и прощания со школьными годами более 730 тысяч выпускников отравятся сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ).
После успешного тестирования бывшие 11-классники будут поступать в высшие учебные заведения, сообщает «Национальная служба новостей».
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