Последний звонок прозвенит для российских выпускников

Последний звонок прозвенит 25 мая для выпускников российских школ.

В 2018 году после торжественных линеек и прощания со школьными годами более 730 тысяч выпускников отравятся сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ).

После успешного тестирования бывшие 11-классники будут поступать в высшие учебные заведения, сообщает «Национальная служба новостей».