Последний полет Ту-154 продолжался чуть больше минуты
Последний полет разбившегося Ту-154 продолжался чуть более минуты, рассказал начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.
По его словам, самолет упал через 70 секунд после того, как оторвался от земли, отметив, что максимальная высота составляла 250 метров при скорости 360-370 километров в час.
Самолет ТУ-154 Минобороны РФ 25 декабря вылетел из аэропорта Сочи в Сирию, но через некоторое время после взлета пропал с экранов радаров. На борту находились 92 человека, среди которых военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, сообщает «РИА Новости».
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