За последний год в Крыму побывало более 100 иностранных делегаций

Крымский полуостров вызывает повышенное внимание у иностранцев, только за последний год здесь побывало более ста зарубежных делегаций. Такую статистику привел на встрече с группой немецких депутатов и бизнесменов вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

- За последний год Крым посетило более 100 иностранных делегаций. Это и известные политики, и бизнесмены, и деятели культуры. Очень многие люди получают правдивую информацию о Крыме, но она никак не отражается в СМИ за рубежом, - цитирует Мурадова ТАСС.

Делегация из ФРГ пробудет на полуострове до 28 октября. В ее составе депутаты трех региональных парламентов (Гамбурга, Оснабрюка и горсовета Артландта), а также представители бизнеса и общественных организаций. В ходе визита они осматривают достопримечательности и знакомятся с условиями жизни крымчан.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа, Крым
Следующая новость Ученые доказали полезное свойство шоколада для сердца

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО