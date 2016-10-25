За последний год в Крыму побывало более 100 иностранных делегаций

Крымский полуостров вызывает повышенное внимание у иностранцев, только за последний год здесь побывало более ста зарубежных делегаций. Такую статистику привел на встрече с группой немецких депутатов и бизнесменов вице-премьер Крыма, постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

- За последний год Крым посетило более 100 иностранных делегаций. Это и известные политики, и бизнесмены, и деятели культуры. Очень многие люди получают правдивую информацию о Крыме, но она никак не отражается в СМИ за рубежом, - цитирует Мурадова ТАСС.

Делегация из ФРГ пробудет на полуострове до 28 октября. В ее составе депутаты трех региональных парламентов (Гамбурга, Оснабрюка и горсовета Артландта), а также представители бизнеса и общественных организаций. В ходе визита они осматривают достопримечательности и знакомятся с условиями жизни крымчан.