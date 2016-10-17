Последний король Руанды скончался в США
В США скончался Кигели V, который являлся последним королем Руанды.
Мужчина умер в возрасте 80 лет, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.
О причинах смерти пока неизвестно.
С 1992 года Кигели V жил в пригороде Вашингтона. Он основал благотворительный фонд Короля Кигели V для помощи своим землякам.
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