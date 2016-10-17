Последний король Руанды скончался в США

В США скончался Кигели V, который являлся последним королем Руанды.

Мужчина умер в возрасте 80 лет, сообщает «ТВ Центр» со ссылкой на СМИ.

О причинах смерти пока неизвестно.

С 1992 года Кигели V жил в пригороде Вашингтона. Он основал благотворительный фонд Короля Кигели V для помощи своим землякам.