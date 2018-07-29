В последний день недели Подмосковье зальет влага небесная

В воскресенье, 29 июля, в Подмосковье пройдут сильные дожди с грозой и сильным ветром, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Из-за непогоды жителям советуют не выходить на улицу, закрывать форточки и окна, напоминает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Сотрудники МЧС также предупреждают об опасности использования электроприборов.

Ранее из-за непогоды в Москве было прервано выступление группы Gorillaz.