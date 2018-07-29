В последний день недели Подмосковье зальет влага небесная
В воскресенье, 29 июля, в Подмосковье пройдут сильные дожди с грозой и сильным ветром, сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Из-за непогоды жителям советуют не выходить на улицу, закрывать форточки и окна, напоминает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Сотрудники МЧС также предупреждают об опасности использования электроприборов.
Ранее из-за непогоды в Москве было прервано выступление группы Gorillaz.
Следующая новость В британских школах стало меньше учеников из России
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии