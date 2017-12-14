За последние 300 лет винные бокалы увеличились в семь раз
В течение последних трех веков винные бокалы увеличились в семь раз, установили британские исследователи.
До середины ХХ века вино в Британии считалось напитком для высших слоев населения, а низкие социальные классы употребляли пиво и крепкие спиртные напитки. Но со второй половины ХХ века выросло потребление вина среди более низких слоев общества.
Ученые сопоставили размеры 411 бокалов, которые произвели за период с 1700 по 2017 годы. Выяснилось, что с 1700 до 2000 годов объем сосудов увеличился с 66 мл до 417 мл. В последние два года бокалы вмещали уже 449 мл, передает «Газета.ru».
Ранее исследователи выяснили, что при использовании в винном магазине для дегустации бокалов на 10% больше обычных увеличиваются продажи напитка.
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