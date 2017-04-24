Последние весенние заморозки ожидаются в Москве сегодня ночью

Синоптики предупреждают жителей столичного региона о заморозках предстоящей ночью, сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что 25 апреля ожидаются последние весенние заморозки в Москве. Такой прогноз метеорологи сделали, несмотря на то, что апрель в этом году особо не радует москвичей теплом.

В выходным температура воздуха уже прогреется до 20 градусов тепла, сообщает «Федерал пресс».