Последние весенние заморозки ожидаются в Москве сегодня ночью
Синоптики предупреждают жителей столичного региона о заморозках предстоящей ночью, сообщили в центре погоды «Фобос».
Отмечается, что 25 апреля ожидаются последние весенние заморозки в Москве. Такой прогноз метеорологи сделали, несмотря на то, что апрель в этом году особо не радует москвичей теплом.
В выходным температура воздуха уже прогреется до 20 градусов тепла, сообщает «Федерал пресс».
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