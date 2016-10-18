После закрытия Московского метро на оранжевой ветке произошло задымление
Причины задымления на станциях метро "Калужская" и "Беляево" в Москве проверяют пожарные, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По его словам, ночью, после закрытия станций, работники метрополитена сообщили о том, что в тоннеле между платформами «Беляево» и «Калужская» был слышен хлопок, после чего на обеих станциях наблюдается слабое задымление.
В данный момент спасатели прибыли на место происшествия и ожидают отключения напряжения на жестком пути для того, чтобы провести разведку и выяснить причины происшедшего. Дальнейшая информация уточняется, добавил собеседник агентства.
Позднее в столичном главке МЧС сообщили, что причиной задымления стало короткое замыкание.
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