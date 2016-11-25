После внутренней проверки в ФСО задержан генерал Лопырев
В Федеральной службе охраны (ФСО) проведена внутренняя проверка, по итогам которой задержан генерал Геннадий Лопырев.
Проверка проводилась в подразделениях ведомства на Кавказе, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ФСО. В ее ходе были выявлены признаки серьезных нарушений законодательства. О каких именно нарушениях идет речь в ведомстве не уточнили.
В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы.
В подразделениях ФСО на Кавказе проведение проверки и задержание генерала не комментируют.
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