После внутренней проверки в ФСО задержан генерал Лопырев

В Федеральной службе охраны (ФСО) проведена внутренняя проверка, по итогам которой задержан генерал Геннадий Лопырев.

Проверка проводилась в подразделениях ведомства на Кавказе, пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ФСО. В ее ходе были выявлены признаки серьезных нарушений законодательства. О каких именно нарушениях идет речь в ведомстве не уточнили.

В настоящее время материалы проверки направлены в следственные органы.

В подразделениях ФСО на Кавказе проведение проверки и задержание генерала не комментируют.