После теракта в Каире все церкви Египта взяты под охрану
В Египте полиция взяла под охрану все церкви. Сегодня возле комплекса Кафедрального собора в Каире прогремел взрыв, в результате которого погибли 25 человек.
В полиции Египта вызвали из отпусков всех сотрудников. Возле храмов организованы дополнительные патрули. Все полицейские осуществляют дежурство, сообщает ТАСС.
Известно, что в церковь смогла пройти женщина, у которой была сумка со взрывчаткой. По предварительным данным, в устройстве содержался тротил.
После происшествия возле храма, где произошел взрыв, прошел митинг протеста против террора, в котором приняли участие десятки человек.
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