После теракта в Каире все церкви Египта взяты под охрану

В Египте полиция взяла под охрану все церкви. Сегодня возле комплекса Кафедрального собора в Каире прогремел взрыв, в результате которого погибли 25 человек.

В полиции Египта вызвали из отпусков всех сотрудников. Возле храмов организованы дополнительные патрули. Все полицейские осуществляют дежурство, сообщает ТАСС.

Известно, что в церковь смогла пройти женщина, у которой была сумка со взрывчаткой. По предварительным данным, в устройстве содержался тротил.

После происшествия возле храма, где произошел взрыв, прошел митинг протеста против террора, в котором приняли участие десятки человек.