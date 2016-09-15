После телефонной атаки коллекторов в Челябинске завели уголовное дело

Коллекторы замучили телефонными звонками весь персонал одной из гимназий в Челябинске. Они звонили во все отделения и требовали, чтобы одна из сотрудниц погасила долг, сообщают РИА Новости.

«Звонки с оскорблениями и угрозами поступают на все телефоны гимназии», — сообщил журналистам эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Вячеслав Курилин.



Коллекторы пытаются запугать всех — от вахтера до директора . Очевидно, что данные действия нарушают учебный процесс, негативно сказываются на психологической обстановке. При этом в гимназии не могут отключить телефоны, которые являются важным средством связи родителей с преподавательским составом.

По итогам проверки по жалобе в отношении хулиганов было возбуждено уголовное дело.