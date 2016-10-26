После 40 лет стоит сократить рабочий день

Научные специалисты из Мельбурнского института сообщили, что людям старше 40 лет нельзя работать больше 5 часов в сутки. По их мнению, это не только вредно, но также и малопродуктивно.



Специалисты провели опыт с участием более шести тысяч сотрудников разных возрастов от 40 лет, сообщает «Актуальные Новости».



Как выяснили ученые, с 40 лет в мозге происходит масса гормональных изменений, с 30 лет человек хуже начинает использовать скопленный опыт и навыки, а в 20 уменьшается способность обрабатывать информацию.