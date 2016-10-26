После 40 лет стоит сократить рабочий день
Научные специалисты из Мельбурнского института сообщили, что людям старше 40 лет нельзя работать больше 5 часов в сутки. По их мнению, это не только вредно, но также и малопродуктивно.
Специалисты провели опыт с участием более шести тысяч сотрудников разных возрастов от 40 лет, сообщает «Актуальные Новости».
Как выяснили ученые, с 40 лет в мозге происходит масса гормональных изменений, с 30 лет человек хуже начинает использовать скопленный опыт и навыки, а в 20 уменьшается способность обрабатывать информацию.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии