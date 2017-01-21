После схода лавины в Италии пропали без вести 23 человека

В Италии в результате схода лавины погибли пять человек, 11 обнаружены живыми, еще 23 считают пропавшими без вести.

18 января лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии. На месте работают спасатели, они оценили операцию как "крайне сложную", сообщает ТАСС.

Живыми были обнаружены 11 человек, однако двое из них еще не подняты на поверхность. Четырехэтажное здание полностью скрылось под снегом, опасность схода лавины сохраняется.

Отель расположен на высоте 1200 метров. 18 января сход лавины был спровоцирован сильным снегопадом и подземными толчками.