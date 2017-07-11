После дождей в подмосковном Лыткарине обрушилась парковка
В подмосковном городе Лыткарино после проливных дождей обрушилась парковка.
Инцидент произошел по адресу 2-й квартал, дом 10.
На территории автомобильной стоянки возникла глубокая яма, которая стала увеличиваться с каждым днем. Из-за провала автовладельцы уже потеряли одно парковочное место.
По словам местного жителя, недавно в яму провалился автомобиль «пятерка», который вытаскивали на тросе.
Глубина провала на парковке составляет один метр, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В администрации городского округа Лыткарино сообщили, что о проблеме известно, а также заверили, что вопрос о ремонте дорожного полотна решается.
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