После дождей в подмосковном Лыткарине обрушилась парковка

В подмосковном городе Лыткарино после проливных дождей обрушилась парковка.

Инцидент произошел по адресу 2-й квартал, дом 10.

На территории автомобильной стоянки возникла глубокая яма, которая стала увеличиваться с каждым днем. Из-за провала автовладельцы уже потеряли одно парковочное место.

По словам местного жителя, недавно в яму провалился автомобиль «пятерка», который вытаскивали на тросе.

Глубина провала на парковке составляет один метр, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В администрации городского округа Лыткарино сообщили, что о проблеме известно, а также заверили, что вопрос о ремонте дорожного полотна решается.