Послание Путина Федеральному собранию вызвало рекордный интерес граждан

Россияне проявили рекордный интерес к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось 1 декабря.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), индекс интереса составил 49 пунктов из максимальных 100, что стало рекордным показателем с 2004 года.

По данным опроса, с основными положениями послания ознакомились 43 процента россиян. В 2015 году послание заинтересовало лишь 35 процентов респондентов.

В прямом эфире за выступлением Путина наблюдали 15 процентов опрошенных. Больше всего респондентам запомнились предложения президента по медицине, образованию и внешней политике.

По мнению руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила Мамонова, высокие положительные оценки граждан, принявших участие в исследовании, говорят о том, что каждый смог найти для себя интересную тему.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях РФ, сообщает ТАСС.