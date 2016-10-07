Посла РФ вызвали в МИД Финляндии в связи с инцидентом с нарушением границы

Финские власти подозревают, что российские истребители нарушили воздушное пространство Финляндии 6 октября, в связи с чем российский посол Александр Румянцев был вызван в МИД страны для объяснений.

«Российский посол был вызван в МИД и проинформирован о предполагаемых нарушениях воздушного пространства. Россию попросили предоставить объяснения», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы финского внешнеполитического ведомства.

Ранее Министерство обороны Финляндии выступило с заявлением, что два российских истребителя вторглись в воздушное пространство страны, причем сделали это дважды – днем и вечером 6 октября.

Российская сторона факт нарушения границы категорически опровергает.

- Полеты проходили над нейтральными водами Финского залива в соответствии с полетными заданиями. От маршрутов ни один самолет не отклонялся, что подтверждают данные объективного контроля, - заявили в Минобороны РФ.