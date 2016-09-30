Посла России вызвали в МИД Голландии после обнародования доклада по MH17

МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге после обнародования доклада по рейсу МН17. От дипломата потребовали объяснений критики со стороны Москвы расследования катастрофы в небе над Украиной.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет в связи с низким качеством и политизированностью расследования крушения малайзийского Boeing. В свою очередь, министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс сказал, что реакция Москвы на результаты расследования ставит под сомнение честность, профессионализм и независимость следователей.

В самом внешнеполитическом ведомстве Голландии пояснили, что такая необоснованная критика неприемлема, сообщает РИА Новости. В Кремле вызов российского посла оценили позитивно.