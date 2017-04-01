Посла Чехии отозвали из командировки из-за высказываний жены в соцсетях

МИД Чехии отозвал своего посла в Швейцарии и Лихтенштейне Карела Борувка «за активность жены в социальных сетях».

Дипломат рассказал чешским журналистам: «Подобных прецедентов не знают и мои коллеги по дипломатическому корпусу. Речь идет о (законных - прим. РП) правах моей жены, которая не является сотрудницей МИД».

Посол отметил, что руководство чешского внешнеполитического ведомства удовлетворяла его работа. Там он занимал руководящие посты, в том числе пост заместителя министра. Он также возглавлял генконсульство Чехии в Екатеринбурге.

Жена посла Алена Борувкова часто критикует в социальных сетях деятельность чешских политиков. Ранее она была членом правительственной коалиции республики - Чешской социал-демократической партии, сообщает ТАСС.