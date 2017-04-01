Посла Чехии отозвали из командировки из-за высказываний жены в соцсетях

МИД Чехии отозвал своего посла в Швейцарии и Лихтенштейне Карела Борувка «за активность жены в социальных сетях».

Дипломат рассказал чешским журналистам: «Подобных прецедентов не знают и мои коллеги по дипломатическому корпусу. Речь идет о (законных - прим. РП) правах моей жены, которая не является сотрудницей МИД».

Посол отметил, что руководство чешского внешнеполитического ведомства удовлетворяла его работа. Там он занимал руководящие посты, в том числе пост заместителя министра. Он также возглавлял генконсульство Чехии в Екатеринбурге.

Жена посла Алена Борувкова часто критикует в социальных сетях деятельность чешских политиков. Ранее она была членом правительственной коалиции республики - Чешской социал-демократической партии, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
Организации: МИД
Следующая новость На индексацию страховых пенсий в апреле ПФР потратит 14 миллиардов рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО