Пошутивший о бомбе на борту самолета в Женеве осужден на полгода

Мужчина, пошутивший об угрозе взрыва на борту самолета компании "Аэрофлот" из Женевы в Москву, приговорен к шести месяцам тюремного заключения.

Осужденный является гражданином Индии, его судили по Швейцарскому законодательству, сообщает Российская газета. Телефонного террориста осудили по статье о запугивании населения с использованием угрозы.

Инцидент произошел 13 октября. В аэропорт Женевы поступил телефонный звонок об угрозе. Пассажиры были эвакуированы, звонившего почти сразу задержали. На допросе он признался, что пошутил о бомбе на борту.