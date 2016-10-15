Пошутивший о бомбе на борту самолета в Женеве осужден на полгода
Мужчина, пошутивший об угрозе взрыва на борту самолета компании "Аэрофлот" из Женевы в Москву, приговорен к шести месяцам тюремного заключения.
Осужденный является гражданином Индии, его судили по Швейцарскому законодательству, сообщает Российская газета. Телефонного террориста осудили по статье о запугивании населения с использованием угрозы.
Инцидент произошел 13 октября. В аэропорт Женевы поступил телефонный звонок об угрозе. Пассажиры были эвакуированы, звонившего почти сразу задержали. На допросе он признался, что пошутил о бомбе на борту.
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