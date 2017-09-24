Посетившие южные Курилы японцы вернулись домой

Семьдесят граждан Японии, прилетевших первым чартерным самолетом на южные Курилы, чтобы посетить могилы предков, вернулись на остров Хоккайдо.

Об этом «РИА Новости» сообщил представитель «Ассоциации мер по вопросу северных территорий» Кэйхико Мияхара. Он сказал: «Самолет приземлился, все вернулись обратно, все в порядке. Хотя немного устали».

Ранее добраться до российских островов можно было морем. В апреле этого года в ходе визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении японцам возможности посещать Курилы без виз самолетом.

Накануне первый самолет сначала прилетел на Кушанир, где высадилась часть группы, а затем отправился на Итуруп. Вследствие плохой погоды воздушное судно не смогло вернуться на Кушанир и село в Южно-Сахалинске.

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