Посетителям московского планетария предлагаю выиграть метеорит
В московском планетарии 30 июня отметят Международный день астероида и разыграют три метеорита.
Кроме того, в розыгрыше будут участвовать 10 коллекционных тематических марок, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В рамках мероприятия посетителям планетария покажут коллекцию упавших на Землю небесных тел, в числе которых полуторатонный метеорит Сеймчан. Их также ожидает рассказ об исследованиях в сфере предотвращения астероидной опасности и демонстрация лунных кратеров и колец Сатурна в Парке неба.
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