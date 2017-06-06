Посетителям московского планетария предлагаю выиграть метеорит

В московском планетарии 30 июня отметят Международный день астероида и разыграют три метеорита.

Кроме того, в розыгрыше будут участвовать 10 коллекционных тематических марок, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В рамках мероприятия посетителям планетария покажут коллекцию упавших на Землю небесных тел, в числе которых полуторатонный метеорит Сеймчан. Их также ожидает рассказ об исследованиях в сфере предотвращения астероидной опасности и демонстрация лунных кратеров и колец Сатурна в Парке неба.