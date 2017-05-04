Посетители ВДНХ в Москве смогут перенестись в 1941 год
Любой желающий сможет перенестись в далекий 1941 год, посетив парк «Россия – моя история» на ВДНХ.
С помощью современных технологий посетители смогут стать участниками одного из боев 1941 года или проехать на танке по Красной площади.
Кроме того, используя очки виртуальной реальности, можно почувствовать себя пилотом и «выполнить» фигуры высшего пилотажа вместе с легендарными российскими «Стрижами».
В парке также открылась трехмерная панорама «Москва. 1941. Контрнаступление», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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