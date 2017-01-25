Посетитель квеста в Москве получил удар топором по голове

Квест под названием «Кровавый Санта» закончился для молодого москвича ранением, причиненным топором.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на территории промзоны завода в Москве.

Согласно предварительной версии, топором гостя случайно задел один из актеров. В результате происшествия молодому человеку разорвало ухо.

По факту случившегося проводится проверка, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».