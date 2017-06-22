Посетитель кафе зарезал официантку в центре Москвы

Вооруженный ножом мужчина ворвался в кафе, расположенное в центре Москвы, и зарезал официантку.

По словам очевидцев, нападавший кричал, что намерен расправиться с девушкой.

Инцидент произошел в заведении, расположенном на улице Машкова в Басманном районе центрального округа Москвы.

Как отмечается в материале, в момент трагедии в кафе находился полицейский, который попытался обезоружить злоумышленника, однако преступник внезапно начал яростно наносить удары по молодой официантке.

Нападавшего удалось задержать только после того, как тело девушки упало на пол, и он перестал наносить удары ножом.

На месте происшествия работает оперативно-следственная бригада. Выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает Life.