В поселке под Челябинском из кранов потекли фекалии

В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области частично перекрыли воду в домах из-за резкого неприятного запаха.

Выяснилось, что вода содержит повышенное содержание аммиака, а также страшно пахнет навозом, сообщает Ura.ru.

Дома, получающие воду от сетей реки Увелка, возможно, пострадали от местного свинокомплекса, из которого в реку могли производить выброс отходов.

Часть поселка, оставшуюся без водоснабжения, перевели на привозную воду. В Красногорском проживает более 13 тысяч человек. Районная администрация приняла решение перекрыть воду.