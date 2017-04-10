В поселке под Челябинском из кранов потекли фекалии
В поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области частично перекрыли воду в домах из-за резкого неприятного запаха.
Выяснилось, что вода содержит повышенное содержание аммиака, а также страшно пахнет навозом, сообщает Ura.ru.
Дома, получающие воду от сетей реки Увелка, возможно, пострадали от местного свинокомплекса, из которого в реку могли производить выброс отходов.
Часть поселка, оставшуюся без водоснабжения, перевели на привозную воду. В Красногорском проживает более 13 тысяч человек. Районная администрация приняла решение перекрыть воду.
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