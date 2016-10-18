При посадке в Шереметьево у самолета лопнуло стекло

В ночь на 18 октября при посадке самолета А-319, летевшего из Парижа в московский аэропорт Шереметьево, лопнуло стекло, сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на СМИ.

Экипаж сразу же сообщил о неполадке диспетчерам.

Летчик сумел успешно посадить самолет, никто не пострадал.

Специалисты устанавливают причины происшествия.