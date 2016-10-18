При посадке в Шереметьево у самолета лопнуло стекло
В ночь на 18 октября при посадке самолета А-319, летевшего из Парижа в московский аэропорт Шереметьево, лопнуло стекло, сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на СМИ.
Экипаж сразу же сообщил о неполадке диспетчерам.
Летчик сумел успешно посадить самолет, никто не пострадал.
Специалисты устанавливают причины происшествия.
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