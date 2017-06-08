Порядка 200 домов исключены из программы реновации в Москве

Предварительный список проекта программы реновации в Москве сократился уже на 200 домов, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, по итогам голосования эти дома не пойдут под снос.

При этом градоначальник уточнил, что из 4,5 тысячи домов против реновации выступили только жители 200 домов. Он также отметил, что из списка будут вычеркнуты еще 200 домов, жители которых до сих пор не определились.

Вместе с тем, властям предоставлены протоколы собраний собственников 270 домов, не включенных в предварительный список реновации, которые изъявили желание переехать в новое современное жилье, сообщает «Интерфакс».