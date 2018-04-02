Португалия приготовила для россиян годовые мульти-визы

С апреля месяца для россиян в Португалии вводятся новые правила оформления виз.

Португалия впервые стала выдавать для туристов из России годовые мульти-визы.

Также туристы смогут аннулировать имеющиеся открытие визы (не подходящие под сроки поездки) и открывать новую визу заблаговременно.

Теперь при оформлении визы для подтверждения поездки туристы теперь не нужно предоставлять оформленный авиабилет, достаточно подтверждения его бронирования.

Аналогично и с размещением – вместо единственного подтверждения от отеля турист может предоставить уведомление системы онлайн-бронирования, подтверждение от принимающей стороны, ваучер туроператора с указанием отеля или, собственно, подтверждение от гостиницы, передает «Турпром».