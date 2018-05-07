В Португалии стартовал конкурс «Евровидение»
Мероприятие проходит под девизом All Aboard! («Все на борт!»), а главной его темой является океан.
В связи с этим традиционно красная дорожка, по которой проходили участники конкурса на церемонии открытия, была заменена на синюю.
Выступления конкурсантов начнутся 8 мая. Представительница России Юлия Самойлова выйдет на сцену во втором полуфинале, который запланирован на 10 мая. Финал состоится 12 мая, сообщает Ura.ru со ссылкой на отечественные СМИ.
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