В Португалии найдены древнейшие яйца крокодилов

Древнейшие яйца крокодилов найдены в скалах западной Португалии. Об этом сообщают СМИ.

Предположительно, они были отложены 152 миллиона лет назад, а сами крокодилы появились 200 миллионов лет назад, - «Экономика сегодня».

В университете Лиссабона рассказали, что они относятся к позднеюрскому периоду. Яйца хорошо сохранились, а значит, ученые смогут получить представление о самке, которая их отложила.