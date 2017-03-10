В Португалии найдены древнейшие яйца крокодилов
Древнейшие яйца крокодилов найдены в скалах западной Португалии. Об этом сообщают СМИ.
Предположительно, они были отложены 152 миллиона лет назад, а сами крокодилы появились 200 миллионов лет назад, - «Экономика сегодня».
В университете Лиссабона рассказали, что они относятся к позднеюрскому периоду. Яйца хорошо сохранились, а значит, ученые смогут получить представление о самке, которая их отложила.
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