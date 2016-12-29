В порту Усть-Луга прокомментировали сообщения об аресте Израйлита

В ОАО «Компания Усть-Луга» узнали об аресте председателя совета директоров компании Валерия Израйлита из сообщений, появившихся в СМИ, заявила директор по внешним связям организации Татьяна Паук.

Она также рассказала, что оперативники ФСБ проводили следственные действия в офисе оператора порта Усть-Луга.

Паук уточнила, что обыск не отразился на работе компании, а многие сотрудники даже не узнали, что на верхнем этаже работают следователи.

Ранее петербургские СМИ сообщили о задержании и аресте Валерия Израйлита по делу о хищении 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

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