Портрет Мао Цзэдуна продан с молотка за 12 млн долларов

Портрет основателя КНР Мао Цзэдуна, написанный Энди Уорхолом, продан с аукциона за 12,7 миллиона долларов.

Портрет написан в 1973 году. Его размеры составляют 127 х 106,6 см.

Личность покупателя картины не раскрывается. Известно только то, что он поживает в Азии, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.