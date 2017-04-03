Портрет Мао Цзэдуна продан с молотка за 12 млн долларов
Портрет основателя КНР Мао Цзэдуна, написанный Энди Уорхолом, продан с аукциона за 12,7 миллиона долларов.
Портрет написан в 1973 году. Его размеры составляют 127 х 106,6 см.
Личность покупателя картины не раскрывается. Известно только то, что он поживает в Азии, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.
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