В Портленде задержали более 20 участников протестов против Трампа
Полиция американского города Портленд (штат Орегон) задержала более 20 участников акции протеста против избранного президента США Дональда Трампа.
На сайте главного управления полиции города отмечается, что протестующие не подчинялись требованиям стражей порядка разойтись. Более того, они забрасывали полицейских пиротехническими сигнальными средствами.
В связи с происходящими событиями было объявлено о введении комендантского часа для несовершеннолетних. В частности, детям в возрасте до 14 лет запрещено появляться на улицах города с 22:15, а подросткам от 14 до 17 лет – с полуночи.
Протесты против Трампа проходят также в Нью-Йорке, Атланте, Филадельфии, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.
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