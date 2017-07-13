На портале госуслуг обнаружен вирус

Специалисты компании «Доктор Веб» выявили наличие вредоносного кода на портале госуслуг России.

«Вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», - сообщается на сайте компании.

Отмечается, что администрация портала предупреждена о наличии вируса, однако никак на это не отреагировала и не принимает мер к расследованию инцидента и предотвращению подобных происшествий в будущем. Компания порекомендовала пользователям интернета проявлять осторожность при посещении ресурса.

В Минкомсвязи заявили, что потенциальная угроза, обнаруженная на портале госуслуг, незначительна и в ближайшее время будет устранена, передает «Газета.ру».

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