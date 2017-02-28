Портал «Рамблер/новости» включен в реестр новостных агрегаторов

Роскомнадзор включил портал «Рамблер новости» в реестр новостных агрегаторов, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточняется в материале, портал включен в реестр новостных агрегаторов на основании предоставленной статистики о посещаемости и идентификационных сведений.

Ранее Роскомнадзор включил в реестр СМИ2, Новости Mail.Ru и Яндекс.Новости .

Роскомнадзор формирует и ведет реестр новостных агрегаторов, а также составляет протоколы об административных правонарушениях. По решению ведомства, до конца марта действует адаптационный период, в течение которого меры ответственности к агрегаторам не применяются, уточняет «Интерфакс».