Порошенко заявил об успешных ракетных пусках в Черном море

Президент Украины Петр Порошенко назвал успешными пуски ракет, проведенные в районе Черного моря. Об этом он заявил в ходе церемонии вручения штандарта батальону Национальной гвардии Украины (НГУ) имени Кульчицкого.

Порошенко отметил, что пуски проходят в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, в полном соответствии с международным правом.

Он также напомнил ,что в учениях также принимает участие боевая и транспортная авиация и подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск.

Ранее Россия передала украинской стороне ноту в связи с проведением учений вблизи Крыма. В сообщении говорилось, что РФ будет сбивать украинские ракеты во время заявленных министерством обороны Украины стрельб 1 и 2 декабря, если от них будет исходить опасность. Об этом сообщает RT.

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