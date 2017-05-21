Порошенко заявил, что украинцы смогут прожить без российских соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что украинцы способны обойтись без российских соцсетей, которые оказались под санкциями Киева.

Порошенко сказал: «Без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей мой украинский народ способен прожить». Такое заявление он сделал, выступая в национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы», где вспоминают жертв политических репрессий, сообщают Вести.ru.

Ранее украинский президент подписал решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, в соответствии с которым список российских граждан и компаний будет расширен, а санкции в отношении них продлены. Согласно документу, на Украине запрещен доступ к соцсетям «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсам «Яндекс» и Mail.ru.

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